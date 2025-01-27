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القناة ١٢ عن بن غفير: تشجيع الهجرة هو الشيء الوحيد الذي سيجلب الحل والسلام لدولة إسرائيل ولسكان غزة

Lebanon 24
27-01-2025 | 10:59
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