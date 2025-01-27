Advertisement

أخبار عاجلة

مسؤولة الخارجية الأوروبية: عززنا دعمنا للجيش اللبناني بـ 60 مليون يورو

Lebanon 24
27-01-2025 | 11:13
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
مسؤولة الخارجية الأوروبية: لا نريد رؤية أي تصعيد جديد في المنطقة
lebanon 24
27/01/2025 21:43:25 Lebanon 24 Lebanon 24
مسؤولة الخارجية الأوروبية: ندعم حل الدولتين والسلطة الفلسطينية
lebanon 24
27/01/2025 21:43:25 Lebanon 24 Lebanon 24
مسؤولة الخارجية الأوروبية: احتجاز إيران للرعايا الأجانب يجب أن ينتهي
lebanon 24
27/01/2025 21:43:25 Lebanon 24 Lebanon 24
مسؤولة الخارجية الأوروبية: توصلنا لاتفاق على تخفيف العقوبات على سوريا
lebanon 24
27/01/2025 21:43:25 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
14:36 | 2025-01-27
14:27 | 2025-01-27
14:12 | 2025-01-27
14:12 | 2025-01-27
14:08 | 2025-01-27
13:50 | 2025-01-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24