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ميقاتي للسفيرة الأميركية: للضغط على إسرائيل لوقف اعتداءاتها والخروقات المتكررة وتنفيذ الانسحاب الكامل من لبنان

Lebanon 24
27-01-2025 | 11:16
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