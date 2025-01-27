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قاسم: العدو لم يستطع التقدم على الجبهة ولم يتمكن من إحداث فتنة داخلية بين الطوائف في لبنان ولم يتمكن من انهاء المقاومة واستمرّت قوية في الجبهة

Lebanon 24
27-01-2025 | 11:47
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