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قاسم: وافقنا مع الدولة اللبنانية على وقف إطلاق النار وهذا "إنتصار"

Lebanon 24
27-01-2025 | 11:47
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قاسم: إسرائيل طلبت وقف إطلاق النار و"حزب الله" وافق من خلال الدولة اللبنانية وعند الهدنة كانت لدى المقاومة قدرة وازنة وحضور مقاوم وازن ومؤثر والمعركة لم تنتهِ على أساس أنه لم يعد لدينا قدرة بل على العكس من ذلك
lebanon 24
27/01/2025 21:47:09 Lebanon 24 Lebanon 24
قاسم: أدعو الدولة اللبنانية إلى الحزم في مواجهة الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار والتي تجاوزت المئات وهذا الأمر لا يمكن أن يستمرّ
lebanon 24
27/01/2025 21:47:09 Lebanon 24 Lebanon 24
قاسم: من أتى باتفاق وقف إطلاق النار إلى الدولة اللبنانية هو الجانب الأميركي ونحنُ وافقنا عليه بعدما وضعنا ملاحظاتنا بشأن نقاط عديدة
lebanon 24
27/01/2025 21:47:09 Lebanon 24 Lebanon 24
قاسم: أنجزنا مواجهتنا ضدّ إسرائيل بـ"إنتصار حقيقيّ" والعدو وجد أن آفاق معركته ضد "حزب الله" مسدودة ولهذا السبب ذهب إلى اتفاق لوقف إطلاق النار
lebanon 24
27/01/2025 21:47:09 Lebanon 24 Lebanon 24
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