قاسم: بسبب الإمكانات التي راكمناها كمقاومة والصواريخ والطائرات المسيرة التي تحدثنا عنها ظنّ الكثيرون بأننا سنهزم إسرائيل عسكرياً بالضربة القاضية إذا حصلت معركة

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