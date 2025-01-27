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قاسم: انتصاراتنا الماضية على إسرائيل وداعش اعطى انطباعاً بأننا منتصرون دائماً عسكرياً بسبب الامكانيات لدينا

Lebanon 24
27-01-2025 | 11:52
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قاسم: بسبب الإمكانات التي راكمناها كمقاومة والصواريخ والطائرات المسيرة التي تحدثنا عنها ظنّ الكثيرون بأننا سنهزم إسرائيل عسكرياً بالضربة القاضية إذا حصلت معركة
lebanon 24
27/01/2025 21:47:56 Lebanon 24 Lebanon 24
قاسم: نُجري تحقيقاً لاستقاء العبر والمعالجة وما كان يجب أن يكون الإنكشاف بهذه الصورة والمقاومة لا يمكن أن تكون أقوى عسكرياً وغلبتها على إسرائيل هو بإيمانها ومجاهديها ودماء قادتها
lebanon 24
27/01/2025 21:47:56 Lebanon 24 Lebanon 24
قاسم: عمليات المقاومة تصاعدت ولم يتقدّم الإسرائيلي عن الحافة الأمامية إلا مئات الأمتار وكل ذلك بسبب ثبات المقاومين والمجاهدين
lebanon 24
27/01/2025 21:47:56 Lebanon 24 Lebanon 24
قاسم: إسرائيل طلبت وقف إطلاق النار و"حزب الله" وافق من خلال الدولة اللبنانية وعند الهدنة كانت لدى المقاومة قدرة وازنة وحضور مقاوم وازن ومؤثر والمعركة لم تنتهِ على أساس أنه لم يعد لدينا قدرة بل على العكس من ذلك
lebanon 24
27/01/2025 21:47:56 Lebanon 24 Lebanon 24
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