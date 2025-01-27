قاسم: نُجري تحقيقاً لاستقاء العبر والمعالجة وما كان يجب أن يكون الإنكشاف بهذه الصورة والمقاومة لا يمكن أن تكون أقوى عسكرياً وغلبتها على إسرائيل هو بإيمانها ومجاهديها ودماء قادتها

Lebanon 24