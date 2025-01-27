قاسم: وافقنا على وقف إطلاق النار لأنه مُعتدى علينا والمعتدي طلب وقف اعتداءه بشروط ووافقنا على وقف الاعتداء لأننا لا نريده في الأصل ولم نقرر الحرب في البداية

Lebanon 24