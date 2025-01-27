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قاسم: مشهد العودة إلى جنوب لبنان كان مشرفاً ونعم انتصرنا لأننا رجعنا واستطعنا استعادة الأرض ولأن المحتل سيخرج وينسحب غصباً عنه بسبب الصمود والتضحيات

Lebanon 24
27-01-2025 | 12:00
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قاسم: على كل لبنان تحمل المسؤولية لإخراج المحتل من الجنوب
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قاسم: لا شكّ أن الإنكشاف المعلوماتي وسيطرة العدو على الإتصالات والذكاء الإصطناعي وسلاح الجو الذي غطى لبنان بكامله كانت من العوامل المؤثرة في الضربات التي وُجهت للمقاومة وهذه ثغرة كبيرة جداً وانكشفنا بسبب ذلك
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27/01/2025 21:49:33 Lebanon 24 Lebanon 24
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27/01/2025 21:49:33 Lebanon 24 Lebanon 24
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27/01/2025 21:49:33 Lebanon 24 Lebanon 24
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