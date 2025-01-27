قاسم: أميركا كانت تسهل لإسرائيل خروقاتها من دون تحذير والدولة اللبنانية ضغطت على كافة المستويات لوقف الخروقات واعتبرنا أنها المعني الأساس خلال فترة الـ60 يوماً لمواجهة إسرائيل

Lebanon 24