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قاسم: ما من أحد في لبنان وخصوصاً بري وميقاتي سيقبل بتمديد الإتفاق وعلى إسرائيل أن تخرج من لبنان

Lebanon 24
27-01-2025 | 12:13
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