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قاسم: أي تأخير بالانسحاب الإسرائيلي تتحمل مسؤوليته الأمم المتحدة والموقف الفرنسي كان جيداً بالضغط على إسرائيل للخروج من لبنان

Lebanon 24
27-01-2025 | 12:14
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