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قاسم: إستمرار الإحتلال عدوان على السيادة اللبنانية والجميع مسؤول في مواجهة هذا الاحتلال لاسيما الحكومة والشعب والمقاومة وأطياف الأحزاب والناس والطوائف

Lebanon 24
27-01-2025 | 12:15
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