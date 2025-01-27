قاسم: "الثنائي الشيعي" أنجز الخيار الرئاسي التوافقي من خلال انتخاب الرئيس جوزاف عون ولولا مشاركتنا لما كُنا في حالة توافقية ولا تم انتخاب الرئيس يوم 9 كانون الثاني

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