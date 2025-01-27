Advertisement

أخبار عاجلة

قاسم: "الثنائي الشيعي" أنجز الخيار الرئاسي التوافقي من خلال انتخاب الرئيس جوزاف عون ولولا مشاركتنا لما كُنا في حالة توافقية ولا تم انتخاب الرئيس يوم 9 كانون الثاني

Lebanon 24
27-01-2025 | 12:17
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
ما حقيقة "الانطباع" عن تأجيل انتخاب الرئيس لما بعد 9 كانون الثاني؟!
lebanon 24
27/01/2025 21:52:55 Lebanon 24 Lebanon 24
قاسم هاشم : الرئيس سلام و"الثنائي الشيعي" اتفقا على الحقائب
lebanon 24
27/01/2025 21:52:55 Lebanon 24 Lebanon 24
بيرم: الثنائي أثبت في جلسة انتخاب الرئيس أنه "أم الصبي"
lebanon 24
27/01/2025 21:52:55 Lebanon 24 Lebanon 24
النائب سامي الجميل: عام 2008 لم يكن لـ"الكتائب" حضور نيابي خلال جلسة انتخاب الرئيس ميشال سليمان بسبب استشهاد نائبين منها
lebanon 24
27/01/2025 21:52:55 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
14:47 | 2025-01-27
14:42 | 2025-01-27
14:36 | 2025-01-27
14:27 | 2025-01-27
14:12 | 2025-01-27
14:12 | 2025-01-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24