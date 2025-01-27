قاسم: لقد تصرفنا بحكمة على صعيد الحكومة رغم أننا انزعجنا لأيام وتعاونا مع الرئيس المكلف والأمور بيننا وبينه "ماشية" وتعقيدات تأليف الحكومة ليست عندنا بل عند الآخرين

Lebanon 24