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وزير الخارجية المصري: نتطلع لتعزيز التعاون مع منظمة الصحة العالمية لتوفير خدمات الرعاية الصحية داخل غزة

Lebanon 24
27-01-2025 | 12:44
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