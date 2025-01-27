Advertisement

أخبار عاجلة

نيويورك تايمز عن مصدر: من المتوقع أن يزور مبعوث ترامب للشرق الأوسط ستيف ويتكوف إسرائيل هذا الأسبوع

Lebanon 24
27-01-2025 | 12:46
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مصدر إسرائيلي رفيع: نتنياهو سيلتقي في القدس اليوم مع المبعوث المعين من قبل ترامب إلى الشرق الأوسط ستيفن ويتكوف
lebanon 24
27/01/2025 21:53:51 Lebanon 24 Lebanon 24
وسائل إعلام إسرائيلية: مبعوث ترامب للشرق الأوسط يزور إسرائيل الأربعاء لضمان الاستمرار في تنفيذ اتفاقي غزة ولبنان
lebanon 24
27/01/2025 21:53:51 Lebanon 24 Lebanon 24
مبعوث ترامب للشرق الأوسط ستيفن ويتكوف: التداعيات ستكون خطيرة إذا لم يطلق سراح الرهائن في غزة
lebanon 24
27/01/2025 21:53:51 Lebanon 24 Lebanon 24
مبعوث ترامب إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف: يوم عظيم للرهائن ونأمل أن نصل إلى المراحل التالية
lebanon 24
27/01/2025 21:53:51 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
14:47 | 2025-01-27
14:42 | 2025-01-27
14:36 | 2025-01-27
14:27 | 2025-01-27
14:12 | 2025-01-27
14:12 | 2025-01-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24