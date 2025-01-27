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مصدر في البنتاغون للحرة: إنشاء نظام دفاعي صاروخي في الولايات المتحدة على غرار القبة الحديدية في إسرائيل سيكون مشروعا ضخما وحساسا
Lebanon 24
27-01-2025
|
14:12
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