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مصدر في البنتاغون للحرة: أي نظام من هذا النوع يجب أن يتلاءم مع احتياجات الولايات المتحدة الدفاعية مع الأخذ بعين الاعتبار معايير عدة

Lebanon 24
27-01-2025 | 14:12
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