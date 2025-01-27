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الدنمارك تعلن عن خطة أمنية بقيمة 2 مليار دولار لتعزيز الأمن بالقطب الشمالي (العربية)

Lebanon 24
27-01-2025 | 14:47
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