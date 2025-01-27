Advertisement

أخبار عاجلة

ترامب: نحتاج إلى زيادة كبيرة في التمويل لأمن الحدود

Lebanon 24
27-01-2025 | 18:08
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
مستشار ترامب للأمن القومي: لا نحتاج إلى وجود قوات أميركية تتحرك في سوريا بأي شكل
lebanon 24
28/01/2025 03:47:59 Lebanon 24 Lebanon 24
إدارة معبر نصيب الحدودي بين الأردن وسوريا تضبط شحنة كبيرة من الحبوب المخدرة تبلغ أكثر من 7 ملايين حبة
lebanon 24
28/01/2025 03:47:59 Lebanon 24 Lebanon 24
إدارة معبر نصيب الحدودي بين لبنان وسوريا تضبط شحنة كبيرة من الحبوب المخدرة تبلغ أكثر من 7 ملايين حبة (سكاي نيوز)
lebanon 24
28/01/2025 03:47:59 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد ضغوط ترامب.. ليتوانيا وإستونيا تتعهدان بزيادة الإنفاق الدفاعي على الناتو
lebanon 24
28/01/2025 03:47:59 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
18:59 | 2025-01-27
18:48 | 2025-01-27
18:34 | 2025-01-27
18:32 | 2025-01-27
18:31 | 2025-01-27
18:28 | 2025-01-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24