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أكسيوس عن ترامب: أريد أن يعيش سكان غزة في مكان خال من العنف وغزة كانت بمثابة الجحيم لسنوات عديدة

Lebanon 24
28-01-2025 | 00:52
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