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قائد قوات سوريا الديمقراطية: لن نسمح بعبور القوات التركية والفصائل الموالية لها نهر الفرات

Lebanon 24
28-01-2025 | 01:11
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