Advertisement

أخبار عاجلة

وزارة الدفاع الإسرائيلية: قسم إعادة التأهيل بالدفاع تولى رعاية أكثر من 15000 جندي مصاب منذ اندلاع الحرب

Lebanon 24
28-01-2025 | 02:14
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
هيئة البث الإسرائيلية: تسجيل أكثر من 13 ألفا و500 جريح وجريحة منذ 7 تشرين الاول في قسم إعادة التأهيل
lebanon 24
28/01/2025 13:04:16 Lebanon 24 Lebanon 24
القناة 12 الإسرائيلية : بعد إطلاق سراح الأسيرات تظاهرات في أنحاء البلاد تطالب بتنفيذ الاتفاق بالكامل وضمان إنهاء الحرب وإعادة جميع الأسرى
lebanon 24
28/01/2025 13:04:16 Lebanon 24 Lebanon 24
القناة 14 الإسرائيلية: أحد المصابين في عملية الطعن بتل أبيب جندي أصيب في غزة
lebanon 24
28/01/2025 13:04:16 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي: ناضلنا معاً على مدى 3 سنوات كانت أدق وأقسى أزمنة الوطن وأكثرها كلفة على مجتمعنا الطيب الذي عانى ويلات الحرب الإسرائيلية ودفع أرواحاً ودماء غالية ثمناً لصموده
lebanon 24
28/01/2025 13:04:16 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
06:02 | 2025-01-28
05:55 | 2025-01-28
05:36 | 2025-01-28
05:23 | 2025-01-28
05:04 | 2025-01-28
05:02 | 2025-01-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24