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الأمم المتحدة: استخدام إسرائيل لـ "القوة المميتة" ضد المدنيين العائدين لمنازلهم بجنوب لبنان انتهاك للقانون للدولي

Lebanon 24
28-01-2025 | 03:06
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