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الرئيس عون لرئيس وقضاة النيابة العامة المالية: أنا الدرع الأول لكم ودوركم أساسي في مكافحة الفساد فلا تخضعوا لأي ضغوطات او تدخلات من أي جهة أتت

Lebanon 24
28-01-2025 | 03:10
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