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وزير التربية من بكركي: الدولة الجيش والمؤسسات وحدها تحمينا وسعينا إلى تأمين التعليم النوعي للجميع

Lebanon 24
28-01-2025 | 03:46
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