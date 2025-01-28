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الناتو: نحث الدول الأوروبية على حماية كابلات وخطوط الإمداد في بحر البلطيق

Lebanon 24
28-01-2025 | 03:51
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