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هيئة البث الإسرائيلية: يتوقع عقد مناقشات بقطر الأسبوع المقبل حول المرحلة الثانية من اتفاق غزة

Lebanon 24
28-01-2025 | 04:16
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