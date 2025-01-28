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القناة 12 الإسرائيلية: وزير الخارجية جدعون ساعر قرر فتح سفارة إسرائيلية في زامبيا

Lebanon 24
28-01-2025 | 06:05
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