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القناة 12 الإسرائيلية: وزير الخارجية جدعون ساعر قرر فتح سفارة إسرائيلية في زامبيا
Lebanon 24
28-01-2025
|
06:05
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