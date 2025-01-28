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رويترز: صور أقمار اصطناعية تظهر بناء الصين منشأة ضخمة لأبحاث الاندماج النووي والتي قد تساعد في تصميم الأسلحة النووية

Lebanon 24
28-01-2025 | 07:09
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