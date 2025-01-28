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رئيس الجمهوريّة جوزاف عون يلتقي في هذه الأثناء السفيرة الأميركية لدى لبنان ليزا جونسون

Lebanon 24
28-01-2025 | 09:24
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