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واشنطن بوست: يتوقع أن يبدأ مجلس الشيوخ الأميركي اليوم التصويت على فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية
Lebanon 24
28-01-2025
|
10:06
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