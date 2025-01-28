Advertisement

أخبار عاجلة

سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة: أبلغنا مجلس الأمن أن حظر أنشطة الأونروا في إسرائيل يدخل حيز التنفيذ خلال يومين

Lebanon 24
28-01-2025 | 10:09
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة يعلن أن تل أبيب ستوقف كل اتصالاتها مع الأونروا وأي وسيط
lebanon 24
28/01/2025 19:04:06 Lebanon 24 Lebanon 24
سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة: على الأونروا مغادرة القدس بحلول الخميس
lebanon 24
28/01/2025 19:04:06 Lebanon 24 Lebanon 24
سفير إسرائيل في الأمم المتحدة: نأمل في المضي قدما وطرح الاتفاق على المجلس الوزاري وتنفيذه في أقرب وقت ممكن
lebanon 24
28/01/2025 19:04:06 Lebanon 24 Lebanon 24
وكالة مهر الإيرانية: المندوب الإيراني في الأمم المتحدة وجه رسالة إلى غوتيرش ومجلس الأمن بشأن اعتراف إسرائيل بمسؤوليتها عن اغتيال إسماعيل هنية
lebanon 24
28/01/2025 19:04:06 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
23:19 | 2025-01-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:47 | 2025-01-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:47 | 2025-01-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:38 | 2025-01-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:27 | 2025-01-28 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
11:54 | 2025-01-28
11:49 | 2025-01-28
11:37 | 2025-01-28
11:25 | 2025-01-28
11:23 | 2025-01-28
11:22 | 2025-01-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24