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مجلس الوزراء السعودي يؤكد وقوف المملكة بجانب سوريا ولبنان ودعم الجهود الرامية لاستعادة مكانتهما الطبيعية

Lebanon 24
28-01-2025 | 10:45
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