Advertisement

أخبار عاجلة

بوتين: سنخصص الأشخاص المناسبين للتفاوض مع أوكرانيا إذا رغبت بذلك

Lebanon 24
28-01-2025 | 12:50
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
بوتين: لا نرى أي رغبة من قبل أوكرانيا للتفاوض معنا
lebanon 24
29/01/2025 03:39:12 Lebanon 24 Lebanon 24
بوتين: أقترح على الغرب وقف الدعم لأوكرانيا حتى تنتهي الحرب خلال شهر أو اثنين
lebanon 24
29/01/2025 03:39:12 Lebanon 24 Lebanon 24
بوتين: مستعد لإنهاء النزاع في أوكرانيا ولكن!
lebanon 24
29/01/2025 03:39:12 Lebanon 24 Lebanon 24
بوتين: لو لم يسرق الفوز من ترمب في 2020 ما حدثت حرب أوكرانيا
lebanon 24
29/01/2025 03:39:12 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:47 | 2025-01-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:19 | 2025-01-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:27 | 2025-01-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:17 | 2025-01-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:38 | 2025-01-28 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
18:42 | 2025-01-28
18:42 | 2025-01-28
18:31 | 2025-01-28
18:30 | 2025-01-28
18:30 | 2025-01-28
18:19 | 2025-01-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24