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المتحدث باسم غوتيريش: الأمين العام أوضح لسفير إسرائيل أن الأونروا ما زالت لا غنى عنها خاصة بعد وقف إطلاق النار

Lebanon 24
28-01-2025 | 13:05
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