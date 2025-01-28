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أكسيوس: الولايات المتحدة ترسل عشرات صواريخ الباتريوت من إسرائيل إلى أوكرانيا

Lebanon 24
28-01-2025 | 14:47
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