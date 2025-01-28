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الإدارة السورية: أكدنا للوفد الروسي أن استعادة العلاقات يجب أن تعالج أخطاء الماضي وتحترم إرادة الشعب

Lebanon 24
28-01-2025 | 18:30
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