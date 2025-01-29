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الجيش الإسرائيلي: لن نغادر حتى تفكيك البنية التحتية للإرهاب بالضفة وعملية السور الحديدي ليس لها زمن محدد
Lebanon 24
29-01-2025
|
01:24
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