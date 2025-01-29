يديعوت أحرونوت نقلاً عن مسؤول عسكري إسرائيلي: لن نوصي بنقل السيطرة في جنوب لبنان للجيش اللبناني حتى يفي بمهامه ويظهر سيطرة جيدة وكافية

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