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يديعوت أحرونوت نقلاً عن مسؤول عسكري إسرائيلي: سنواصل العمل وإزالة أي بنية تحتية في لبنان تهدد أو قد تشكل تهديدًا في المستقبل

Lebanon 24
29-01-2025 | 01:40
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