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مسؤول عسكري إسرائيلي: مسؤولية ضمان عدم إعادة حزب الله تأسيس بنيته التحتية مرة أخرى تقع على عاتق الجيش الإسرائيلي

Lebanon 24
29-01-2025 | 01:40
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