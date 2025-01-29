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قائد المنطقة الشمالية في إسرائيل: الواقع في الشمال تغيّر كثيرًا والوضع آمن الآن ومختلف تمامًا

Lebanon 24
29-01-2025 | 04:40
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