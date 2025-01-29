Advertisement

أخبار عاجلة

إعادة انتخاب سليم صفير رئيساً لجمعية مصارف لبنان لولاية ثالثة

Lebanon 24
29-01-2025 | 05:41
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
إنتخابات جمعية المصارف... سليم صفير رئيساً
lebanon 24
29/01/2025 15:37:01 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب: ما جمعناه من أموال في الحملة الانتخابية يمكنني من الترشح لولاية ثالثة
lebanon 24
29/01/2025 15:37:01 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية الفرنسي: انتخاب الرئيس اللبناني يساهم في نجاح جهود إعادة الإعمار واستمرار وقف إطلاق النار
lebanon 24
29/01/2025 15:37:01 Lebanon 24 Lebanon 24
بمناسبة انتخاب عون رئيساً.. إليكم ما فعله الاتحاد الوطني للمؤسسات اللبنانية البرازلية
lebanon 24
29/01/2025 15:37:01 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
08:24 | 2025-01-29
08:17 | 2025-01-29
08:06 | 2025-01-29
07:46 | 2025-01-29
07:41 | 2025-01-29
07:33 | 2025-01-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24