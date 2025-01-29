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طيران إسرائيلي مسيّر في أجواء بيروت والضاحية الجنوبية على علو منخفض

Lebanon 24
29-01-2025 | 05:46
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تحليق مكثف للطيران المسيّر الإسرائيلي في أجواء بيروت على علو منخفض
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