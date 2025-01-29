Advertisement

أخبار عاجلة

هيئة البث الإسرائيلية عن مصدر: قائمة المختطفين التي سلمتها حماس تتوافق مع الاتفاق

Lebanon 24
29-01-2025 | 10:13
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
هيئة البث الإسرائيلية: الرسالة التي نقلتها قطر تتعلق بقائمة الرهائن ونقاط الخلاف الأخرى بين حماس وإسرائيل
lebanon 24
29/01/2025 20:07:52 Lebanon 24 Lebanon 24
هيئة البث الإسرائيلية: حماس تطلب هدنة لأسبوع لتتمكن من إعداد قائمة الأسرى الأحياء التي تطلبها إسرائيل
lebanon 24
29/01/2025 20:07:52 Lebanon 24 Lebanon 24
هيئة البث عن مسؤول إسرائيلي: إن لم تقدم قائمة المختطفين المتوقع الإفراج عنهم قبل بدء الاتفاق فلن نوقف النار
lebanon 24
29/01/2025 20:07:52 Lebanon 24 Lebanon 24
هيئة البث الإسرائيلية: حماس لم تسلم إسرائيل حتى الآن قائمة المحتجزات اللواتي ستفرج عنهن اليوم
lebanon 24
29/01/2025 20:07:52 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
14:33 | 2025-01-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:30 | 2025-01-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:25 | 2025-01-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:26 | 2025-01-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:26 | 2025-01-29 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
13:07 | 2025-01-29
13:06 | 2025-01-29
13:01 | 2025-01-29
12:51 | 2025-01-29
12:48 | 2025-01-29
12:47 | 2025-01-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24