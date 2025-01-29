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العاهل الأردني يؤكد موقف بلاده الراسخ بضرورة تثبيت الفلسطينيين على أرضهم (العربية)

Lebanon 24
29-01-2025 | 11:07
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