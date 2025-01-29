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مكتب إعلام الأسرى: سيتم الإفراج غدا عن 32 أسيرا محكوما بالمؤبد و48 أسيرا من الأحكام العليا و30 أسيرا من الأطفال

Lebanon 24
29-01-2025 | 11:25
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